Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, participă la Reuniunea miniştrilor Apărării din statele membre ale Iniţiativei B9, care va avea loc la Varşovia

Cântăreaţa franco-canadiană, cunoscută în special pentru melodia ''My Heart Will Go On'', inclusă în coloana sonoră a filmului ''Titanic'', a susţinut concerte în Las Vegas începând din 2003, însă a anunţat anul trecut că rezidenţa sa artistică în acest oraş se va încheia în iunie. ''Cred că a venit timpul pentru o schimbare, pentru a porni la drum'', a declarat ea miercuri. Turneul ''Courage'' va debuta în luna septembrie în Quebec City şi va fi primul susţinut de artistă în Statele Unite în ultimii zece ani. Dion a declarat că noul său album va fi lansat ''aproximativ în noiembrie''. Ea nu a oferit mai multe detalii cu privire la datele concertelor incluse în acest turneu. Cântăreaţa a mărturisit că titlul albumului, ''Courage'', a fost inspirat de decesul din 2016 al soţului şi totodată managerului său, Rene Angelil, diagnosticat cu cancer la gât. Cei doi au avut împreună trei copii. ''Când l-am pierdut pe Rene, el voia să mă întorc pe scenă. El voia să se asigure că îmi voi practica pasiunea'', a spus ea. ''Am vrut să îi dovedesc faptul că sunt bine, că suntem bine, că vom fi bine'', a adăugat artista. Dion, deţinătoare a cinci premii Grammy, a susţinut în 2007 turneul mondial ''Taking Chances'', serie de reprezentaţii cu unele dintre cele mai mari încasări în acel an. De asemenea, ea a urcat pe scenă în Asia şi Australia în 2018 pentru a susţine albumul său cu cele mai mari hit-uri.