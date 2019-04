ANALIZĂ // În comparație cu celelalte state din regiune, Moldova are o datorie publică relativ mică

10:10

Oamenii de ştiinţă americani au descoperit rămăşiţe fosilizate din masa de creaturi care a murit la câteva zeci de minute după ce un asteroid uriaş a lovit Pământul în urmă cu 66 de milioane de ani şi care a dus şi la dispariţia dinozaurilor. O echipă de cercetători coordonaţi de Universitatea din Kansas a publicat studiul luni în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetătorii au anunţat că într-un sit din Dakota de Nord au găsit „filonul mamă al fosilelor de peşti şi animale conservate minunat”, potrivit AFP.