NASA spune în ce an astronauţii americani vor zbura spre Marte

17:00

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sînt prevăzuţi atît în Fondul Rutier, dar vor fi alocaţi şi din bugetul de stat. "Am realizat anul trecut proiectul Drumuri Bune pentru Moldova. Am văzu