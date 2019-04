Citate îndrăgite de Irina Binder, autoarea celebrei cărţi „Fluturi”

00:00

Ken Follett s-a născut în 1949 la Cardiff, în Ţara Galilor. Licenţiat în filosofie la University College din Londra, a lucrat ca ziarist la Evening News, în Londra, precum si ca director de editură la Everest Books. Primul său bestseller, The Eye of the Needle, a obţinut premiul Edgar pentru cel mai bun roman, din partea Mystery Writers of America. Follett este membru al mai multor organizaţii active în domeniul culturii: în comitetul consultativ al Reading Is Fundamental (RIF) din Marea Britani...