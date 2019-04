De ce este tergiversat procesul lui Ilan Șor?

16:00

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunţat, miercuri, la începutul sesiunii plenare, că Parlamentul European o susţine în continuare pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, după ce vineri s-a declarat îngrijorat de punerea ei sub control judiciar.Magistrații Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România vor judeca, astăzi contestația Laurei Codruţa Kovesi împotriva controlului judiciar pentru 60 de zile dispus de către procurorii noi înființatei Secției de anchetare a magistraților.Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar în dosarul în care are calitatea de inculpat, privind expatrierea din Indonezia a lui Nicolae Popa. Kovesi a contestat măsura la instanța supremă.