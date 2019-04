/VIDEO/ Târg dedicat afacerilor din sate. Meșterii populari s-au întrecut în gustoșenii și produse ecologice

17:00

Proaspătul cont, @sussexroyal, va fi folosit pentru „anunțuri importante” și pentru a împărtăși munca celor doi membri ai familiei regale. Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan Markle, whose new @instagram account sussexroyal reached one million followers in less than 6 hours https://t.co/manigokiw5 — GuinnessWorldRecords (@GWR) 3 aprilie 2019 […]