„Easy Credit” se extinde în continuare prin deschiderea unui nou oficiu în sectorul Rîșcani al capitalei

S-a întâmplat inevitabilul. A 12-a generaţie Toyota Corolla a ajuns şi în ţara noastră, inclusiv pe mâinile noastre! Iniţial am avut în plan să publicăm test drive-ul cu noul VW Touareg, însă în urma unui sondaj, voi, cei care ne urmăriţi, aţi ales că doriţi să vedeţi părerea noastră despre Corolla. Am ascultat de votul vostru și iată că am testat Corolla Hybrid, deocamdată în caroserie sedan.