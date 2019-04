REVOLTĂTOR! În școlile și spitalele din țară ajung sucuri contrafăcute din Ucraina

14:30

„Noi vom analiza toate opțiunile existente anume din această perspectivă. Am ascultat și poziția Partidului Socialiștilor și am constatat că, în ceea ce privește chestiunile sociale, sunt mai multe subiecte unde avem viziuni asemănătoare cu ei, dar avem și diferențe de viziuni pe alte zone, în special pe dimensiunea politică. Urmează să analizăm ceea ce am auzit astăzi, să vedem în ce măsură putem continua discuțiile și dacă, în fond, e posibil un dialog constructiv între noi", a menţionat Vlad Plahotniuc.Totodată, liderul PDM a declarat că cetățenii așteaptă de la politicieni să-și respecte angajamentele electorale și să continue toate proiectele bune, precum: majorarea salariilor și a pensiilor, majorarea indemnizațiilor pentru copii, proiectului "Drumuri Bune", crearea locurilor de muncă, dezvoltarea economiei, îmbunătățirea calității educației și modernizarea medicinei".