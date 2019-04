Descoperă Moldova rurală în centrul Capitalei

11:40

PE SCURT RISE Moldova a încercat să-i cunoască mai bine pe polițiștii de frontieră, răsfoind peste cinci sute de declarații de avere și de interese personale ale acestora. Dincolo de hotarul integrității, jurnaliștii de investigație susțin că i-a surprins pe unii care își ascund companiile, declară automobile scumpe la prețuri mici, câștigă milioane la nunți […] The post RISE a răsfoit 500 declarații de avere: „Își ascund companiile, declară automobile scumpe la prețuri mici, câștigă milioane” appeared first on Moldova.org.