CALENDAR ORTODOX 3 APRILIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 3 APRILIE. Sfantul Nichita s-a nascut in Bitinia. A trait in vremea luptei impotriva sfintelor icoane. Dupa finalizarea studiilor, Sfantul Nichita a intrat in Manastirea Midichia, unde staretul Nichifor l-a tuns monah. Dupa sase ani de nevointe, a fost hirotonit preot. Este ales egumen al manastirii, dupa moartea staretului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul