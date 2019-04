HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 3 aprilie

13:45

Singapore păstrează un control ferm asupra discursului public şi a mass-media, mai ales în legătură cu chestiuni legate de rasă şi religie. O fotografie a declaraţiei ministeriale privind "limitarea discursului instigator la ură" a fost postat luni pe Facebook de parlamentarul opoziţiei Chen Show Mao cu titlul "lecţia zilei". Postarea a fost distribuită de peste 1.000 de ori şi a primit sute de comentarii până marţi după-amiază. Pe listă sunt menţionate melodiile "Judas" (Iuda) a lui Lady Gaga şi "God is a woman" (Dumnezeu este femeie) a cântăreţei Ariana Grande, alături de piesa "Heresy" (Erezie) a formaţiei de rock Nine Inch Nails şi "Take me to the Church" (Du-mă la Biserică) a muzicianului irlandez Hozier. Lady Gaga şi Ariana Grande au susţinut concerte în Singapore. Ministrul de interne din Singapore, K. Shanmugam, a declarat marţi într-o postare pe Facebook că a întocmit lista ca parte a ilustrării lucrurilor pe care oamenii le pot considera ofensatoare. "Asta nu înseamnă că toate pot fi interzise, doar pentru că unii le consideră ofensatoare", a spus Shanmugam, care este de asemenea ministru al justiţiei.