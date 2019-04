Un copil și-a cărat în spate prietenul cu dizabilități la școală timp de 6 ani

10:40

PE SCURT De astăzi, părinții din Chișinău își pot înregistra online copiii în clasa întâi. Platforma este deja funcțională, iar cererile de înmatriculare pot fi depuse accesând site-ul: „escoala.chisinau.md”. Părinții se vor autoriza pe site cu adresa de email, vor selecta instituția în care urmează sa fie înscris copilul și vor completa o cerere referitor […] The post „Doar la un click distanță”. De astăzi, părinții din Chișinău își pot înregistra online copiii în clasa întâi appeared first on Moldova.org.