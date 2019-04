Lucrări de renovare a unei grădinițe din satul Puhoi (FOTO)

15:50

Președintele raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu, astăzi, și-a prezentat demisia din funcție, dat fiind faptul că a obținut mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, informează Provincial. „Ultima sedinta a Consiliului Raional din acest mandat, la care am participat astazi. Emotii din celel mai deosebite.!! Functia ,in care am activat aproape 4 ani m-a calit si […]