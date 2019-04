Miniștrii de externe din țările NATO se reunesc la Washington pentru a marca 70 de ani de la crearea Alianței

21:30

A fost reținut sub bănuiala de primire de mită consulul R. Moldova la Odesa, Sergiu Șeptelici. Procurorii anticorupție au făcut un raid marți dimineață în Consulatul din orașul ucrainean, după ce au apărut indicii că Șeptelici ar fi eliberat unui „cetățean de origine arabă”, în urmă cu un an, viză de lungă ședere în R. Moldova pe 60 de zile, contrar prevederilor legii, în schimbul a 100 de euro. Consulul, între timp rechemat din funcție de Ministerul de Externe, a fost adus acasă și are interdicție de a părăsi R. Moldova pe 30 de zile.