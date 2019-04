Ora Expertizei, 2 Aprilie

Niciuna din sedintele anuntate de formatiunile parlamentare pentru ziua de astazi nu si-a atins obiectivul. La ora 10.00 deputatii Blocului ACUM Platforma Da si Pas au fost neglijati de majoritatea celor alesi. La intalnire au venit doar trei deputati de la partidul Sor, in frunte cu Marina Tauber, care a venit fara parasolar. E clar ca in trei nu faci un Orheiland, dar cel putin putin Circ au reusit sa faca. Daca era cazul sau a fost de prost gust, aici raspunsul e clar, nu?!! La ora 12.00 s-au intalnit PD si PSRM. Cu sovaiala si flirtand politic cu precautie in fata camerelor, reprezentantii celor doua partide au facut si declaratii, iar moderatorul Dodon a anuntat la sfarsit cateva scenarii posibile, evident tinand cont de Salutul de la Moscova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal TV