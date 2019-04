Ucraina: Aproape toate voturile au fost numărate. Câte a acumulat Volodimir Zelenski

20:40

Marea Britanie va trebui să solicite din nou amânarea ieşirii din Uniunea Europeană, a declarat marţi seară premierul Theresa May, exprimând disponibilitatea de a colabora cu opoziţia pentru depăşirea impasului intern privind Brexit, potrivit Mediafax. "Retragerea din UE cu un acord este cea mai bună soluţie, astfel că vom avea nevoie de o nouă prelungire a negocierilor în virtutea Articolului 50, o amânare cât mai scurtă posibil", a declarat Theresa May, potrivit postului Sky News.Premierul Theresa May, liderul Partidului Conservator (centru-dreapta), a anunţat că este disponibilă pentru discuţii cu Jeremy Corbyn, preşedintele Partidului Laburist (centru-stânga, opoziţie), pentru identificarea eventualelor soluţii în cazul Brexit.