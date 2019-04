foto | UTA Găgăuzia a anunțat concurs pentru a-și găsi logoul potrivit. Votează și tu cea mai reprezentativă imagine a regiunii

15:20

Tinerele care au între 14 și 18 ani sunt invitate să se înscrie în cadrul noului proiect organizat de Grow Me Up, în parteneriat cu FLEX și Consiliile Americane în Moldova. „Beauty from the inside and outside” este destinat adolescentelor interesate de modul sănătos de viață și cum acesta poate adoptat de fiecare. Organizatorii menționează că …