BERD își vinde participația la o bancă din R.Moldova

Votul Camerei Comunelor are rolul de recomandare, fără a exista obligativitatea de aplicare a deciziilor de către Guvernul Marii Britanii. Moţiunea C care prevedea negocierea unei uniuni vamale cu Uniunea Europeană a fost respinsă cu 276 voturi la 273.Aceasta cerea guvernului să garanteze că orice acord de retragere şi oric declaraţie politică negociată cu UE include un angajament de a negocia o uniune vamală permanentă şi cuprinzătoare pentru Marea Britanie şi de a consacra acest obiectiv prin lege.Guy Verhofstadt a comentat imediat după ce Parlamentul britanic a respins din nou opţiunile alternative la acordul Brexit negociat de către premierul britanic Theresa May cu UE. Parlamentul a votat miercuri împotriva unei alte serii de amendamente privind opţiunile Brexit.Verhofstadt a spus: "Camera Comunelor votează din nou împotriva tuturor opţiunilor. Un #Brexit greu devine aproape inevitabil.