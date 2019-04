Recomandări #diez. Evenimente frumoase pentru prima zi de miercuri din acest aprilie

15:30

Grow Me Up provoacă tinerele cu vârsta între 14-18 ani să adopte un mod mai sănătos de viață. Pentru a le da o mână de ajutor adolescentelor, Grow Me Up, în parteneriat cu FLEX și cu ajutorul Consiliilor Americane în Moldova, au lansat un nou proiect „Beauty from the inside and outside”. Articolul „Beauty from the inside and outside”. Grow Me Up provoacă tinerele să adopte un mod de viață sănătos apare prima dată în #diez.