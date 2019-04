VIDEO: A fost lansat primul MEDIA HUB din Republica Moldova

12:20

Activisti ai gruparii impotriva schimbarilor climatice Extinction Rebellion au organizat un protest in Camera Comunelor a parlamentului britanic, dezbracandu-se aproape complet in timp ce parlamentarii dezbateau amendamentele privind Brexitul. Fotografiile postate pe retelele sociale arata 11 protestatari ai gruparii care stau in galeria dedicata publicului, dezbracati aproape complet, cu mesaje de protest inscriptionate pe corp. […]