Rada, cățelușa Poliției de Frontieră, a ajutat polițiștii la reținerea unui infractor

11:10

De Paste ne adunam in familie. Vizita la parinti, bunici, frati poate fi insotita de un cadou special, o fotocarte. Pentru ca tu sa ai gata albumul pana atunci, comanda-l in perioada 1 - 14 aprilie, ca sa beneficiezi si de oferta iepurasului Celebooky, 50% reducere la fotocarti de minim 80 pagini.Este un bun prilej sa iti faci ordine in fotografii, sa le descarci din galeria foto a telefonului si sa le aduni intr-o fotocarte cu pagini groase, lucioase si coperti de carton.