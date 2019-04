(foto, video) Interpretul șlagărului „Bine-i șade mesei mele”, Ion Paladi, a fost premiat cu „Butonul de argint” de YouTube

17:45

An de an, pe 1 aprilie este marcată Ziua Păcălelilor. Adorată atât de cei mici, cât și de cei maturi, această zi se remarcă prin farse amuzante, glume și minciuni spuse intenționat. Astfel, nu am putut rata ocazia să întrebăm tinerii de ce mint și care este cea mai frecventă minciună întâlnită în rândul adolescenților. Articolul (video, vox) Oamenii mint ca să ascundă adevărul. Ce cred tinerii despre minciună și care este cea mai frecventă născoceală spusă de către aceștia apare prima dată în #diez.