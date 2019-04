S-A PLICTISIT de stabilitate în plan profesional! Model: „Faza cu afacerea deja am depăşit-o. Îmi doresc multe”

11:40

Prezentatoarea TV Irina Bejenaru a devenit pentru prima dată mămică. Ea a născut o fetiţă, informează SHOK.md. „Printesele se nasc primavara! Welcome my little sweet Regatul nu-i cine stie ce, dar il facem noi mai bun Ps. Dan, macar ceva bun din noi”, a scris Irina, ieri, pe Facebook. Cristina TOMAC