Concurs produse românești Triumf

Continuam cu detaliile din ancheta furtului a peste doua milioane de lei, produs in ianuarie 2015. O ancheta cu numeroase incalcari grave, in urma careia nu a fost recuperat niciun ban.Echipa de politisti, care a investigat locul furtului, si-a facut munca superficial, spune cu fermitate Pavel Grosu, una dintre partile vatamate in acest dosar.