A fost aprobată lista centrelor de bacalaureat pentru sesiunea 2019

Laura Codruța Kovesi rămâne un candidat puternic pentru postul de procuror-șef al Parchetului Uniunii Europene, în ciuda faptului că este ținta Partidului Social Democrat, condus de Liviu Dragnea, un politician care are o condamnare penală, menționează jurnaliștii italieni. Ei văd în ceea ce i se întâmplă Laurei Codruța Kovesi o „răsturnare de situație brutală”, dar amintesc că în România este la putere un partid corupt, care își spune social-democrat, dar care, în fapt, e naționalist și eurosceptic, condus de puternicul Liviu Dragnea, o persoană condamnată penal în primă instanță. Chiar în perioada când România se află la cârma Uniunii Europene, fostul procuror anticorupție, marea eroină a protestelor societății civile, curajoasa Laura Codruța Kovesi (45 de ani), a fost inculpată pentru corupție, scrie La Repubblica. Este o acuză care pare fabricată de la cap la coadă, menționează autorul articolului. Calitatea de inculpat i-a fost comunicată după audieri de șase ore, care „amintesc în mod sinistru de procesele-farsă ale epocii staliniste a imperiului sovietic”, notează jurnalistul italian. Laura Codruta Kovesi, care anul trecut a fost demisă de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, trebuie să se prezinte în fiecare zi la poliție, i se interzice să părăsească țara și nu are voie să stea de vorbă cu presa. Comisia Europeană și-a exprimat imediat extrema îngrijorare cerând în mod oficial autoritătile române să-și reconsidere demersurile, se precizează în articol. Ani de zile, Laura - pe care La Repubblica a intervievat-o de mai multe ori, ea mereu declarând că nu are încredere în putere, dar nici nu se teme, în ciuda îndelungatelor perioade de amenințări și supraveghere - a anchetat politicieni de toate culorile, suspecți de corupție, deturnare de fonduri, fraudă electorală și a dat pe mâna justiției mii de inculpați, scrie La Repubblica notând și declarația de vineri a fostei șefe DNA, făcute când s-a prezentat pentru prima dată la secția de poliție în cadrul controlului judiciar: „Este clar că vorbim de o campanie de intimidare și de persecuție împotriva mea și împotriva oricui luptă contra corupției, acest cancer al societății și al economiei, o campanie care încalcă legi și Constituția”. Liviu Dragnea - care este condamnat pentru fraudă electorală și anchetat pentru deturnare de fonduri UE - nu poate să ocupe funcții guvernamentale, dar are în mână majoritatea, exact ca un „naș”, și conduce un război fără scrupule împotriva supermagistratei. Este de așteptat ca în următoarele ore, în weekend, societatea civilă să iasă în stradă. Este solidară cu Laura și împotriva diverselor legi ale guvernului, care încet-încet ia din independența puterii judiciare și dă posibilitatea oricărui politician corupt și anchetat de a se salva sau de a se bucura de amnistie și grațiere, afirmă La Repubblica. România, după sângeroasa cădere a tiranului stalinist Nicolae Ceaușescu, s-a întors la democrație și se bucură de una dintre cele mai mari rate de creștere economică din UE, dar în aceleași timp este și în fruntea indexului pentru corupție și suferă de pe urma emigrării în masă a tinerilor, un fenomen care vine și ca reacție la proasta guvernare, conchide La Repubblica, nu înainte de a menționa din nou că Laura Codruța Kovesi este considerată cea mai puternică candidatură pentru viitorul post de procuror-șef al Parchetului European. Le Monde: „Serios handicap” pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi Și presa franceză scrie despre Laura Codruța Kovesi. Le Monde titrează: „Vizând-o pe Laura Codruța Kovesi, puterea din România atacă un simbol”. Publicația menționează că înainte de inculparea sa contestată fosta șefă a DNA era într-o bună poziție de a deveni șef al noului parchet european. Până de curând favorită să devină primul conducător al noului parchet european, românca Laura Codruța Kovesi este acum într-o poziție dificilă. Atacată de propriul guvern, procuroarea, foarte populară în România pentru lupta sa neabătută contra corupției, a fost inculpată pentru fapte de corupție – pe care ea le contestă - de un organism judiciar a cărui independență este criticată. Controlul judiciar care i-a fost impus îi interzice să vorbească cu presa despre dosarul ei și să părăsească țara. În opinia Le Monde, asta constituie „un serios handicap”, pentru că Uniunea Europeană trebuie să decidă în următoarele săptămâni asupra candidaturii sale. Susținută de Parlamentul European, Kovesi concurează cu francezul Jean-François Bohnert, care este susținut, în schimb, de statele membre. Guvernul social-democrat român duce de mai multe săptămâni o amplă ofensivă pentru a o discredita pe doamna Kovesi, pe care a demis-o de la conducerea parchetului anticorupție în iulie 2018, scrie Le Monde. Vineri, ea a obținut sprijinul mai multor responsabili politici europeni. „E total inacceptabil. Cer statelor membre să condamne această procedură și Comisiei Europene să garanteze că procesul de selecție este just și independent”, a declarat Manfred Weber, profitând de ocazie pentru a le cere rivalilor socialiști să critice derivele partidului din România afiliat la grupul lor politic. Și agenția France-Presse a scris că restricțiile impuse Laurei Codruța Kovesi riscă să-i împiedice apărarea candidaturii, în cazul în care îi va mai fi solicitată prezența la Bruxelles. The Economist: Test pentru UE. Trebuie să arate că are curaj „Intimidarea procurorului. României pare să-i fie atât de frică de Laura Codruța Kovesi, încât a inculpat-o”, titrează și The Economist, care adaugă că guvernul de la București este „disperat” să blocheze activitatea procurorului. „Politica românească este, de departe, murdară și coruptă. Baronii de partid împart joburi și contracte publice. Oligarhii care dețin posturi de televiziune le folosesc ca mașinării de propagandă pentru a distruge reputațiile rivalilor sau pentru a fi ei aleși. În UE, numai Ungaria, Grecia și Bulgaria sunt mai jos decât România în Indexul de percepție a corupției întocmit de Transparency Internațional. O singură excepție strălucită în acest stat a fost DNA, care a fost condus de Kovesi”, menționează The Economist. În România, însă, a fi devotat în slujba serviciului public nu rămâne de obicei nepedepsită, scrie, cu o notă de sarcasm, The Economist. În opinia publicației (articolul nu are un autor, ci este asumat colectiv), scopul pare să fie împiedicarea Codruței Kovesi să obțină postul de la Bruxelles. The Economist a explicat că sursa conflictului dintre Kovesi și actualul guvern datează din 2015, când DNA l-a pus sub acuzare pe Liviu Dragnea pentru fraudă electorală, ulterior el fiind condamnat, ceea ce l-a împiedicat să ajungă premier. Totuși, conduce țara din spatele scenei și tocmai a atacat cu apel această condamnare, precizează publicația. Perspectiva ca Laura Codruța Kovesi să devină procuror-șef european ar fi un blestem pentru necinstiții din guvernul României. Până acum, OLAF nu avea prerogative de a cerceta cazuri, ci doar sesiza autoritățile naționale atunci când avea suspiciuni de fraude cu fonduri europene. Noul Parchet european va avea mai multă putere, arată The Economist. Miza este mare. „Dacă UE permite României să saboteze candidatura lui Kovesi, va fi semnalul că nu are curajul de a lupta cu corupția generalizată din unele din statele sale membre”, conchide pe un ton categoric articolul din The Economist.