Ce beneficii aduce digitalizarea pentru industria de asigurari si consumatori?

17:30

Rata combinata a daunei calculata pe date cumulate pentru toate clasele de asigurari generale s-a situat in anul 2018 la o valoare de 102,83%, in crestere comparativ cu indicatorul aferent anului 2017 ce inregistra o valoare de 97,63%, potrivit raportului anual al ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara. Pe RCA si CASCO rata combinata a crescut considerabil, in ambele cazuri depasind, in medie, nivelul de 112%.