Meghan Markle, pe cale să încalce o nouă tradiție regală

Potrivit lui, în acest domeniu trebuie atrași jucători mari de peste hotare, transmite IPN.„Atrăgând jucători mari în sectorul IT, ei cu siguranță vor veni cu mai mulți sateliți ai lor, jucători mai mici cu care lucrează împreună”, a menționat Chiril Gaburici la emisiunea „Replica” de la postul de televiziune Prime TV.Ministrul spune că Republica Moldova are resursele necesare pentru creșterea acestui sector. „Și resursa de bază a acestui sector este cea umană - oamenii pe care îi avem noi aici. Când am venit la minister am spus că știu cum putem să creștem economic – noi pur și simplu trebuie să educăm 100 de mii de specialiști IT. Salariul minim al unui specialist IT este de la o mie de euro, bani destul de mari pentru Republica Moldova”, spune Chiril Gaburici.