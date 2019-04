Codul administrativ al R. Moldova, în vigoare. Ce cuprinde documentul

10:30

Pentru că nu toţi utilizatorii reţelei sociale cunosc şi înţeleg modul în care funcţionează algoritmul de rankare, Facebook lansează un instrument care le explică acestora motivele pentru care văd posturile din propriul News Feed. Facebook anunţă lansarea unei funcţii numite “Why am I seeing this post” (de ce văd acest post), o funcţie prin care utilizatorii pot înţelege motivele pentru care posturile unui anumit prieten ori pagini apar mai frecvent sau mai sus în News Feed. Noua opţiune nu are...