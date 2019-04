Igor Dodon, dispus să modereze consultările dintre PSRM, PDM și blocul ACUM

10:20

Filmul va fi bazat pe materiale video inedite din arhivele fostelor țări URSS, precum și a altor state. Premiera filmului este preconizată pentru data de 24 august – ziua eliberării Chișinăului în cadrul operațiunii Iași-Chișinău.Șeful statului și-a exprimat convingerea că filmul va contribui la cultivarea spiritului patriotic în rîndul cetățenilor, va fi perceput pozitiv de către societate și va înregistra o audiență maximă.Igor Dodon a mai reiterat faptul că avem o Patrie pe care trebuie s-o iubim, s-o protejăm și să-i cunoaștem trecutul istoric.Reamintim, că în acest an, sub patronajul Președintelui țării, pe tot teritoriul Republicii Moldova, este în plină desfășurare un plan de acțiuni cu prilejul marcării a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă.