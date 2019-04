Chiril Gaburici participă la prima reuniune ministerială a Parteneriatului Estic privind domeniul energetic

13:30

PE SCURT Fostul deputat Iurie Chiorescu a fost desemnat director executiv al IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova" , în urma unui concurs de ocupare a funcției publice vacante. Iurie Chiorescu este magistru în științe politice. Anterior, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, făcând parte din Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare […]