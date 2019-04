78 de ani de la Masacrul de la Fântâna Albă. Câți oameni au fost uciși de sovietici în Katyn-ul românesc

16:40

Administraţia separatistă de la Tiraspol a instalat în ultimele luni aşa-zise „posturi de grăniceri" în zona de securitate şi nu acceptă discuţii cu privire la această problemă, informează Ziarul Naţional. Reprezentanţii Republicii Moldova au prezentat o declaraţie în care argumentează caracterul ilegal şi militar al aşa-ziselor „forţe de grăniceri" transnistrene în reuniunea de săptămâna