Începând de astăzi, pensiile sunt indexate cu 5,3%

Laura Codruța Kovesi ar fi fost pusă sub control judiciar și ar avea calitatea de inculpat, potrivit unor surse citate de Hotnews. De asemenea ar avea și interdicția de a părăsi țara.La ieșire, Laura Codruța Kovesi le-a spus jurnaliștilor că procurorul de caz i-a interzis să vorbească cu presa despre ce s-a întâmplat la audieri și nu poate spune nimic nici măcar despre dosarul pentru care a fost chemată. „Nu am voie să spun nimic, este o măsură de a-mi închide gura”, a declarat fosta șefă a DNA. „După toate evenimentele din această săptămână, dvs deja știti: luni am fost la Înalta Curte, marți la altă instituție, miercuri la o altă institiuție pentru două acţiuni disciplinare, azi am fost aici. Face parte din campania de hărțuire cu care m-am obișnuit și bănuiesc că și dvs.”, le-a spus ziariștilor fosta șefă a DNA.