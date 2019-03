Ucrainenii din Moldova îşi exercită dreptul la vot

17:30

Fanfara din Comrat are în componenţa sa muzicieni cu experienţă, veterani ai culturii, dar şi tineri la început de cale pentru care acest ansamblu reprezintă un laborator de creaţie. „Îmi place să cânt la clarinet, voi interepreta melodia populară „Comrat, Comrat”, a declarat elevul şcolii muzicale din Comrat, Grigorii Uzun. „Am opt ani şi cânt la saxofon. Deşi am mai evoluat în scenă, de această dată am mari emoţii”, a spus Timur Cazacu. „Sunt unul dintre veteranii acestei orchestre, de 33 de a...