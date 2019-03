Afacere de succes. O moldoveancă şi-a deschis un restaurant la Berlin

A plecat din Moldova şi acum are o afacere prosperă într-un oraş din inima Europei. Este povestea de succes a unei moldovence, care a deschis un restaurant în capitala Germaniei. Deşi localul are doar un an, a ajuns pe primul loc în topul restaurantelor recomandate din Berlin. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika