(ACUM UN AN) Zinaida Greceanîi – la Bălți și Soroca, Andrei Năstase – la Cricova

TRIBUNA continuă proiectul în care vă prezentăm evenimentele politice ce au avut loc exact acum un an. De data aceasta vă propunem să vă amintiţi ce s-a întâmplat pe 31 martie 2018. Super-Cupa RM la volei sub patronajul Președintelui La Chișinău, sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, a avut loc un eveniment sportiv inedit – Super-Cupa […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Tribuna