5 greșeli de dietă pe care le faci când încerci să slăbești

19:40

Bolile de inimă sunt principalul ucigaş din pricina căruia se pierd milioane de vieţi în întreaga lume. Asociaţia Americană a Inimii a întocmit o listă de obiective care trebuie avute în vedere ce aceia care doresc să-şi păstreze sănătatea. Astfel, o alimentaţie sănătoasă este primul obiectiv. Studiile făcute până acum arată că o astfel de alimentaţie este asociată cu reducerea riscului de boli cardiovasculare, preum şi de afecţiuni nonvasculare. În loc să ne concentrăm pe un singur nutrient sau aliment, este mai bine să abordăm dieta în ansamblul ei. Asociaţia recomandă o alimentaţie bogată în fructe şi legume, cu cereale integrale şi fibre alimentare, cu cărnuri slabe şi peşte, mai ales din cel bogat în uleiuri, de cel puţin 2 ori pe săptămână. Greutatea corporală normală este un alt obiectiv care trebuie avut în vedere. Greutatea sănătoasă este aceea care are un indice de masă corporală BMI de 18,5 până la 24,9 de kilograme/mp, iar obezitatea propriul zisă începe de la peste 30 de kilograme/mp. Menţinerea unor valori bune ale grăsimilor în sânge. Cu cât LDL colesterol este mai mare, cu atât sporeşte riscul de îmbolnăvire cardiovasculară. Valorile optime ale LDL – colesterolul rău – se situează sub pragul de 100 de miligrame/dl, cele între 100 şi 129 sunt acceptabile. Uşor crescute sunt valorile cuprinse între 130 şi 159, crescute între 160 şi 189, iar foarte înalte sunt considerate cele peste 190. Factorul alimentar cel mai însemnat pentru valorile crescute de LDL-colesterol pare să fie ingestia crescută de acizi graşi saturaţi şi de acizi graşi trans-. HDL- colesterol este considerat bun. Valorile recomandate sunt peste 50 de miligrame/dl la femei şi peste 40 de miligrame/dl, la bărbaţi. Trigliceridele – altă formă a grăsimilor sanguine – trebuie să fie sub 150 de mililitri/dl. Printre recomandările Asociaţiei Americane a Inimii se numără reducerea consumului de grăsimi saturate sub 7% din caloriile zilnice, a ingestiei de grăsimi trans- sub 1% din totalul caloric şi a colesterolului alimentar sub 300 de miligrame pe zi. 60 de minute de gimnastică pe zi pentru supraponderali. Potrivit prof.dr. Cristian Serafinceanu, medic de diabet, nutriţie şi boli metabolice, recomandările se pot concretiza alegând cărnuri slabe sau alternative vegetale, selectând produse lactate degresate sau cu foarte puţine grăsimi şi micşorând aportul de grăsimi hidrogenate. O tensiune arterială normală înseamnă menţinerea tensiunii sistolice sub 120 de mmHg şi a celei diastolice sub 80 mmHg. Potrivit sursei citate mai sus, printre măsurile care ne ajută la atingerea acestui scop se numără reducerea aportului de sare în alimentaţie şi împiedicarea abuzului de alcool. Un nivel normal al glicemiei este considerat actualmente sub 100 de miligrame/dl, pe nemâncate. De la 126 de miligrame/dl ne aflăm deja în prezenţa diabetului zaharat. Printre recomandările Asociaţiei se află restrângerea consumului de alimente şi băuturi dulci. Activitatea fizică sistematică este obligatorie pentru reducerea riscului cardiovascular şi menţinerea sănătăţii. Recomandarea este de a face 30 de minute de exerciţii fizice pe zi, în majoritatea zilelor săptămânii pentru adulţii normali şi 60 de minute pentru copiii şi adulţii care au probleme cu greutatea. Tutunul şi expunerea la tutun sunt interzise, în timp ce recomandarea pentru consumul de alcool este de 2 pahare de vin pe zi, în cazul bărbaţilor, şi un pahar de vin, în cazul femeilor.