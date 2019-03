Noi prevederi la examenul pentru obținerea permisului de conducere

17:40

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a declarat că bărbatul din Cantemir condamnat la 12 ani închisoare, în penitenciar de tip închis, pentru violul fiicei sale vitrege minore, nu este cleric al Mitropoliei Moldovei. Mitropolia a precizat că, în urma verificărilor, persoana condamnată pentru viol nu figurează în evidența niciunei unități bisericești (parohie […]