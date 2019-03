„Prozodezhda” sau cum sovieticii au declarat război modei şi au pierdut

19:00

Primele nume confirmate la festival sunt Viţa de Vie, Luna Amară, The Monojacks, Bucium, Robin and the Backstabbers, Daniel Iancu şi Dinu Olăraşu, precizează Asociaţia Ecoturistică Zărneşti-Piatra Craiului, organizatorii evenimentului. "Folk Rock Fest Piatra Craiului propune o experienţă inedită celor care vor să-şi petreacă trei zile într-un parc naţional şi să participe, în acelaşi timp, la concerte şi petreceri în aer liber cu muzică rock, rock alternativ, indie şi folk. Va fi o super tabără, cu camping dotat cu cinema, locuri de joacă pentru copii, activităţi şi ateliere, chiar la intrarea în Parcul Naţional Piatra Craiului. Ziua sunt organizate trasee pe munte, lecţii de escaladă, concursuri de mountain bike, ateliere creative, iar seara vor fi concerte, într-o poiană amenajată de artişti plastici şi peisagişti cu elemente şi obiecte inspirate din mitologia şi istoria muntelui", se arată în comunicat. "Zărneştiul, ca şi alte localităţi din apropierea parcurilor naţionale, are un potenţial uriaş pentru dezvoltarea turismului. Dar e nevoie nu numai de natură şi spaţii de cazare, ci şi de activităţi care să îi atragă pe turişti. Festivalurile de muzică în parcurile naţionale au deja tradiţie în Statele Unite, unde am studiat o perioadă, de aceea îmi doresc să avem şi noi un asemenea festival în Zărneşti. Am citit un studiu care arată că doar managementul eficient al turismul în ariile protejate din România, poate creşte PIB-ul Romaniei cu 2%. Mă bucur că filmările realizate cu drona de echipa Parcului Naţional Piatra Craiului se află la începutul şi finalul noului clip de ţară realizat de Ministerul Turismului", a declarat Răzvan Munteanu, preşedintele AEZPC, citat în comunicat. Potrivit sursei citate, spaţiul pentru festival este unul impresionant, 16 hectare vor fi amenajate doar cu materiale prietenoase pentru mediu, cu arhitectură şi scenografie inspirată din natură şi mitologia spectaculoasă a parcului naţional. "La amenajare vor lua parte artişti plastici, sculptori şi pictori printre care şi IRLO, cunoscut pentru picturile sale murale ieşite din comun. În plus, festivalul va avea un spaţiu de camping de 5.000 de corturi, zonă de plajă, zonă de party, ecrane de proiecţie pe care se vor vedea imagini cu animalele sălbatice surprinse de camerele de supraveghere ale parcului naţional. Întregul concept este gândit să aducă cât mai aproape de oameni experienţa naturii sălbatice, a perspectivei de pe creasta muntelui, a emoţiei pozitive pe care natura o provoacă, dar fără a deranja viaţa sălbatică", precizează organizatorii. Organizatorii festivalului îşi propun să nu folosească recipiente din plastic, să strângă selectiv deşeurile şi să fie un exemplu de festival cu adevărat verde. O întreagă campanie va fi susţinută în acest sens pe reţelele de socializare, în consens cu mişcările: #trashtag şi #plasticfree. Biletele sunt puse în vânzare în format electronic pe www.iabilet.ro şi în reţeaua fizică iabilet.ro/retea.