Starea de spirit – cheia succeselor sau insucceselor noastre

09:30

Tânărul naist unghenean crede că muzica și fizica cuantică pot face viață bună împreună. — Pe scurt despre tine. — Fac muzică de la vârsta de 10 ani. În Ungheni am absolvit Școala de Muzică, am făcut 7 clase la LT „Ion Creangă”, apoi am mers la Liceul republican de muzică „Ciprian Porumbescu” pe care […]