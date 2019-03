Un bărbat din Drochia și-a bătut și jefuit mama pentru jocurile de noroc. A fost depistat cu o pungă plină cu bani

16:50

PE SCURT Jucătorul de tenis, Radu Albot, a fost premiat astăzi cu Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Totodată, sportivul va beneficia și de un premiu în valoare de 50 000 de mii de lei. Radu Albot a reușit să ajungă pe locul 46 în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), cea […] The post Radu Albot va primi un premiu de 50 mii lei din partea Ministerului Educației appeared first on Moldova.org.