ALERTĂ Eurostar: Circulaţia trenurilor între Londra şi Paris sau Bruxelles, suspendată din cauza unui intrus

"În această dimineaţă (sâmbătă), am suspendat toate serviciile spre şi dinspre gara St Pancras din Londra, din cauza unui intrus pe şine", a anunţat compania Eurostar, potrivit cotidianului The New York Times. O reprezentantă a companiei a explicat că intrusul a fost descoperit în apropiere de gara internaţională St Pancras din Londra, precizând că circulaţia feroviară în zonă este suspendată cel puţin până la ora locală 09:45 (ora Moldovei, 11:45)....

