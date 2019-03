Fotbaliștii moldoveni, încurajați de liderul PD: să nu se descurajeze, dar să muncească și să persevereze

11:00

Deşi au beneficiat cel mai mult în urma reformelor din ultimele luni, întreprinderile din sectorul HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele) manifestă indisciplină fiscală. Ministrul Finanţelor, Ion Chicu, meniţionează, într-o postare pe Facebook, că în acest sector se atestă cazuri multiple de neeliberare a bonurilor de casa și, implicit, a camuflării cifrei de afaceri reale.“O atitudine hazardată (am ales conștient acest termen) față de măsurile stimulatorii implementate de guvern prin politicile fiscale manifestă unele sectoare și, în special – cel numit ”HORECA”. Este, de fapt, sectorul care a beneficiat cel mai mult în urma reformei fiscale. De exemplu, analiza nivelului de salarizare în acest sector (analizate date despre circa 600 companii) ne-a arătat, că salariul mediu declarat în acest sector a constituit la finalul trimestrului IV … 2792 lei. Cam aproape de 2.5 ori mai putin decat media pe economie. Marea majoritate a cazurilor de neeliberare a bonurilor de casa și, deci, a camuflării cifrei de afaceri reale, revine tot acestui sector. În urma instituirii postului fiscal la una din cafenele de pe ”pietonala” din preajma Ministerului Finanțelor, am depistat că valoarea reală a vănzărilor zilnice o depașește pe cea declarată anterior de tocmai 4 ori. Adică 400%”, a scris Ion Chicu.Ministrul mai spune că autorităţile vor întreprinde măsuri concrete pentru a disciplina oamenii de afaceri din sectorul HORECA.“Împreună cu diminuarea impozitelor și taxelor, însoțită și de eliminarea responsabilității penale pentru unele încălcări fiscale, vom întreprinde măsuri hotărîte menite să elimine concurența neloială între agenții economici (evazioniștii sănt, evident, avantajați) și să reducă drastic apetitul de evaziune fiscală. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și implementează deja Planul său de acțiuni în acest sens”, conchide Ion Chicu.Amintim că prin ”mica reformă fiscală”, implementată de la 1 octombrie anul trecut, taxa pe valoare adăugată în sectorul HORECA a fost diminuată de la 20% la 10%. La fel, au fost reduse cu 5 puncte procentuale plățile angajatorilor la bugetul asigurărilor sociale și medicale. Pentru companiile cu cifra anuală de afaceri de sub 1,2 milioane de lei, se aplică un impozit operațional de 4%, iar firmele cu vânzări de peste 1,2 milioane de lei pe an au de ales: lucrează în regim general, fie în cel special. Regimul special înseamnă impozitul pe venit de 12%, înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA la cota 10%.