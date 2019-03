SUA, Rusia și China ar putea discuta situația din Venezuela

15:20

Comisia Europeană a cerut autorităților din România s-o trateze corect pe Laura Kovesi, candidată la postul nou-creat de procuror-șef al UE. La 28 martie Kovesi a fost pusă sub control judiciar de justiția română, neavând voie să plece din țară și fiind obligată să se prezinte periodic la poliție. Vineri, la prima vizită la poliție, Kovesi a spus că guvernarea face tot ce poate s-o împiedice să devină procuror european, încercând în același timp să intimideze toți magistrații onești din România.Tot vineri, 29 martie 2019 purtătorul de cuvânt al CE, Margaritas Schinas a cerut Bucureștiului să-i permită lui Kovesi să ia parte la procesul de selecție pentru postul de procuror european. „Cerem guvernului României și autorităților române să respecte întrutotul principiul cooperării sincere, consfințit în tratatul referitor la procedura selectării Procurorului-șef European”, a spus Schinas.