ORA PĂMÂNTULUI 2019: Oamenii, îndemnaţi să stingă lumina timp de o oră, în această seară

Hanks îl va interpreta pe colonelul Tom Parker, impresarul lui Elvis şi o persoană crucială în cariera regelui rock and rollului. Luhrmann încă nu a ales un actor pentru a-l interpreta pe muzician. Potrivit Variety, el caută un artist care să nu fie cunoscut de marele public. Filmul studioului Warner Bros. va avea un scenariu scris de Kelly Marcel, cunoscut pentru scenarii ca 'Fifty Shades of Grey' (2015) sau 'Venom' (2018). Câştigător a două premii Oscar pentru cel mai bun actor cu filmele 'Philadelphia' (1993) şi 'Forrest Gump' (1994), Tom Hanks va fi văzut anul acesta în 'A Beautiful Day in the Neighborhood', un 'biopic' despre prezentatorul de televiziune Fred Rogers, şi îşi împrumută din nou vocea cowboy-ului de jucărie Woody în filmul de animaţie 'Toy Story 4'. La rândul său, regizorul australian Baz Luhrmann a devenit celebru datorită musicalului despre cabaretul parizian 'Moulin Rouge!', avându-i ca interpreţi pe Nicole Kidman şi Ewan McGregor. Luhrmann a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film pentru 'Moulin Rouge!'. Filmografia sa cuprinde titluri ca 'Romeo + Juliet' (1996), 'Australia' (2008) sau 'The Great Gatsby' (2013). Decedat în 1977 la 42 de ani, Elvis a fost una dintre figurile cheie ale culturii populare a secolului XX şi fenomenului rock and roll din anii 50. Cariera sa cuprinde hituri ca 'Suspicious Minds', 'Hound Dog', 'Jailhouse Rock' sau 'Can't Help Falling in Love'.