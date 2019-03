„Microfoanele noastre transmit tot ce trebuie”. Vladimir Voronin dezvăluie că zece deputaţi PSRM ar fi gata să plece din fracţiune

12:30

PE SCURT Republica Moldova a stabilit relații diplomatice cu Camerun. Protocolul cu privire la stabilire a relațiilor diplomatice a fost semnat la sediul Organizației Națiunilor Unite de către reprezentanţii permanenţi ai celor două state pe lângă ONU, ambasadorii Victor Moraru și Tommo Monthe. Republica Moldova are stabilite relații diplomatice cu 143 de state ale lumii, […]