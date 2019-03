Un deputat independent a anticipat victoria în circumscripție. Află cum anume!

10:00

Mihai Ghimpu, președintele de onoare al Partidului Liberal (PL), susține că a greșit că a plecat din funcția de lider al formațiunii în decembrie 2018 și trebuia să facă pasul acesta după alegerile parlamentare, informează TRIBUNA. „Eu am și spus la noi la birou, eu am greșit, știu cum și când am greșit. Când sunt […]