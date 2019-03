Acțiunea „Plantăm fapte bune în Chișinău”: circa 18 mii de arbori și arbuști vor fi sădiți în diferite zone ale orașului

12:20

Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshii, l-a prezentat astăzi ministrului Apărării Eugen Sturza pe noul ataşat militar acreditat pentru ţara noastră, cu sediul la Kiev, locotenent-colonel Daichi Sakamoto. Locotenent-colonelul Daichi Sakamoto a declarat că este onorat să deţină funcţia de ataşat militar pentru ţara noastră şi că va depune eforturi pentru iniţierea […]