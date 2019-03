O femeie a cunoscut pe Facebook un bărbat, care i-a spus că este general american. Ce a urmat, după ce a cerut-o de soție

12:00

PE SCURT Un locuitor al raionului Floreşti, împreună cu un amic din Ialoveni au fost condamnaţi la 20 şi, respectiv, 13 ani şi 4 luni închisoare, în penitenciar de tip închis, pentru omor săvârşit cu o deosebită cruzime. Potrivit probatoriului, crima a avut loc în dimineaţa zilei de 4 aprilie 2018, în oraşul Floreşti. Înnebunit […]