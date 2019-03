Chiril Gaburici garantează: Gazoductul Ungheni-Chișinău va fi gata în acest an!

20:10

O femeie în vârstă a reușit să spargă orice tipare. În timp ce bunicuțele de vârsta ei tricotează, ea își dă întâlniri folosindu-se de aplicația Tinder și face sex de cel puțin trei ori pe săptămână, după cum a mărturisit chiar ea. Are 82 de ani, este din New York, are doi copii și trei…