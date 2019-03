Premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA în R.Moldova, Derek J.Hogan. Subiectele discutate

18:00

PE SCURT Ieri, pe 26 martie curent, teatrul „FEST" din orășelul Mytishchi, o suburbie a Moscovei a fost închis pentru percheziție de către colaboratorii poliției economice și anticorupție ruse. Teatrul a anunțat pe site-ul său, că spectacolele programate în acea zi, nu vor avea loc. PE LUNG Teatrul „FEST" este unul municipal. Câteva luni în urmă, […]